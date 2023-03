Jammer: er komt voorlopig geen boerenmarkt in Bergen op Zoom

indebuurt.nlDe boerenmarkt met streekproducten in Bergen op Zoom komt er ook dit voorjaar niet. Het plan voor de markt op het terrein rond Brasserie Bozlust is van de baan. “Het is gewoon heel erg jammer”, aldus Peter Geers van de organisatie.

Eigenlijk zou de boerenmarkt in augustus 2022 van start gaan. Door gedoe met de vergunning werd het uitgesteld naar september en daarna naar het voorjaar van 2023. Maar ook dan gaat de Bergse streekmarkt er niet komen.

Geen vergunning

“We vinden het voor iedereen jammer: van initiatiefnemers tot standhouders en de bezoekers. Want in deze tijd met hoge groenteprijzen waren de goede aanbiedingen op de markt bij iedereen welkom geweest”, vertelt Peter. Het niet doorgaan van de streekmarkt heeft te maken met de vergunning en een verandering van het gebruik van de grond en de oude hostel.

Statushouders

Sinds eind 2022 verblijven er namelijk statushouders in het voormalige StayOkay complex aan de Boslustweg. De eigenaar van het gebouw heeft het verhuurd aan de gemeente. Die biedt er maximaal tachtig mensen voor maximaal twee jaar onderdak. Daarmee viel de locatie voor de streekmarkt weg. “Daar is weinig aan te veranderen. Het is wat het is.”

Andere locatie

“We hebben gekeken naar een andere locatie, maar daar konden we geen vaste kramen zetten”, vertelt Peter. “Als we iedere zaterdag om vier uur ’s ochtends moeten beginnen om alles op te bouwen, dat schiet niet op. Plus er was daar niets overdekt en er waren geen voorzieningen als water en stroom. Bij de oude herberg hadden we alles.”

Toekomstige markt

De boerenmarkt in Bergen op Zoom is volgens Peter voorlopig dan ook van de baan. “Maar als er in de toekomst een goede locatie komt, kunnen we altijd nog eens kijken.” De gemeente denkt daar net zo over. “Als er een nieuw verzoek wordt ingediend, proberen we zeker mee te denken over een geschikte plek”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Voor nu hebben Peter en de andere leden van de organisatie hun pijlen in ieder geval op een andere plek in de regio gericht. “Daarover vertellen we binnenkort meer.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Bergen op Zoom. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!