Jamezz de digitale Bergse butler, aangenaam!

BERGEN OP ZOOM - Jamezz is de naam. Aangenaam, naar James de butler, maar dan als app op je mobiel om drankjes, bittergarnituur of een complete maaltijd te bestellen.

De bestelapplicatie is bedacht door Petra van der Werf en wordt uitgerold door Mitch van den Berg. Zes bedrijven in Nederland werken ermee of gaan ermee werken, waarvan drie in Bergen op Zoom: Teerkamer, Berk en Bij Jansens.

QR-code scannen

Het principe is simpel: je downloadt als horecaklant de app en bestelt met je smartphone een drankje of complete maaltijd. De hele menukaart is via de app digitaal in te zien door de QR-code te scannen die op elke tafel ligt. Hét grote voordeel: tijdwinst. Want je hoeft als klant immers niet eerst te wachten tot er een ober aan je tafel komt.

Quote Vooral jongeren vinden het leuk de app uit te proberen. Melissa van Tilburg, leidinggevende De Teerkamer Volgens Van den Berg is de app vooral een manier om het personeelstekort in de horeca te bestrijden. ,,Het gaat niet om vervanging van medewerkers, maar je kunt het personeel wél efficiënter inzetten als je met de app werkt: ze kunnen meer bestellingen naar de tafels brengen. Doordat je meer gasten, sneller helpt, verhoog je de omzet en ook de tevredenheid van de klanten."

Bij De Teerkamer werken ze sinds een maand met Jamezz en volgens leidinggevende Melissa van Tilburg vinden vooral jongeren het leuk de app uit te proberen. ,,Ouderen geven de voorkeur aan de interactie met de medewerkers, willen graag vragen kunnen stellen. Maar ik denk dat we nu nog in de ontdekkingsfase zitten en er steeds meer mensen gebruik van zullen maken."

De Teerkamer is niet vanwege personeelstekort met Jamezz gaan werken. ,,Maar als alle klanten het zouden gebruiken, zou je het misschien wel met een mannetje minder af kunnen. Het duurt in principe even lang voordat een drankje bij de klant is, maar de interactie met de klant duurt minder lang."

Meer talen

Van den Berg verwacht veel van de app die nu nog tweetalig is (Nederlands en Engels) maar in de toekomst ook in andere talen beschikbaar is. Voor klant is het gebruik gratis, hij hoeft er ook geen account voor aan te maken. Horeca-ondernemers betalen alleen wanneer er per maand meer dan 50 bestellingen worden geplaatst, met een maximum van 59 euro per maand.