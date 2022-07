Jam kopen? Bij dit Huijbergse kraampje vind je 25 varianten: ‘Ik probeer graag nieuwe dingen’

Oorzaak brand in Bergse flat onduide­lijk, Veilig­heids­re­gio ziet geen reden tot nader onderzoek

BERGEN OP ZOOM - De oorzaak van de flatbrand in de Groeshof, dinsdagmiddag in Bergen op Zoom, is niet bekend. Dat laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten. Nader onderzoek blijft uit. De woning is onbewoonbaar verklaard.

