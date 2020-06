Jaimy F. uit Bergen op Zoom is nuttige sukkel of gewiekste crimineel: eis 3,5 jaar cel

Vrachtauto rijdt door rood, gevolg: acht gebroken ribben en een longbreuk

14:49 HALSTEREN/BREDA - Tegen een 53-jarige Poolse beroepschauffeur die in 2017 in Halsteren door een rood stoplicht reed, is 160 uur taakstraf geëist. De man botste met zijn vrachtwagen op een van rechts komende personenauto. De bestuurder daarvan hield er acht gebroken en vier gekneusde ribben aan over, een klaplong en een longbreuk.