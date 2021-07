Jager probeert met levende duif in val roofvogel te vangen, op heterdaad betrapt in bossen Mattemburgh

Restaurant met 200 zitplaat­sen in monumen­taal Gouverne­ment: ‘De architect maakt er echt iets moois van’

7 juli BERGEN OP ZOOM - Rijksmonument het Gouvernement wordt helemaal in oude luister hersteld. Van binnen is het pand volledig gestript en recent is aan de achterkant alles gesloopt wat er in het verleden is aangebouwd.