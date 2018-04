Jacht op ree is noodzakelijk

Boswachter Erik de Jonge herinnert het zich nog als de dag van gisteren: ,,Ik zag hier op ons terrein een ree staan, doodstil. Twee uur later stond het dier er nog. Dan is er iets mis. Ik ben naar het ree toe gekropen, ik kon hem op een afstand van dertig meter ruiken. Onderzoek leerde dat het bekken van het dier totaal verbrijzeld was. Beide poten zaten onder het pus, maden kropen uit open wonden. Het dier is uit zijn lijden verlost, maar dat lijden heeft mogelijk weken geduurd."

In Zeeland wordt voorgesteld om het aantal reeën met enkele honderden te beperken. Verkeersveiligheid is daarvoor een belangrijke reden. Maar ook ecologische en economische schade zijn redenen om in te grijpen in de wildstand. Hoewel Brabant zo'n faunabeheerplan al lang heeft, is Erik de Jonge, naar eigen zeggen 'boswachter voor Brabants Landschap in het wilde westen van Brabant' (De Brabantse Wal) blij met de media-aandacht voor het ree.

Volledig scherm Dit ree is slachtoffer geworden van een aanval door een hond. © Erik de Jonge

Honden

,,Ik krijg veel vragen van mensen over bijvoorbeeld het afschieten van reeën", verklaart hij. ,,Worden die dieren gedood? Waarom?" Ook wordt hij regelmatig op pijnlijke wijze geconfronteerd met de gevolgen van loslopende honden in natuurgebieden. ,,Een ree kent de vaste paden van wandelaars, maar van honden die van de paden afwijken kan zo'n dier in blinde paniek raken, met alle gevolgen van dien."

Volledig scherm In blinde paniek heeft dit ree zich te pletter gelopen tegen een hek. © Erik de Jonge

Als er in een bepaald gebied te veel reeën zitten, komt de wildbeheereenheid (WBE) in actie. Dat is een jagersvereniging in een regio. Nederland kent in totaal ruim driehonderd WBE’s. Deze eenheden zijn onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen. Ook het aanvragen van ontheffingen, aanwijzingen en vrijstellingen gebeurt ook vaak op initiatief van WBE’s.

Opgegeten

Gijs de Dooij is bestuurslid van WBE De Brabantse Wal. ,,Jaarlijks schieten we in onze regio zo'n zeventig à tachtig reeën weg", vertelt De Dooij. De meeste worden opgegeten door de leden zelf, vrienden of familie en wat over is gaat naar de poelier.

Het aantal reeën in deze regio is volgens de jager en de boswachter al jaren redelijk constant. Maar afgezet tegen een halve eeuw geleden, toen strengere jachtwetgeving van kracht werd, is het aantal sterk gestegen. De jagers doen hun best de populatie binnen de perken te houden. Om overlast en schade maar ook dierenleed tegen te gaan. De Dooij: ,,De Oostvaardersplassen is een 'mooi' voorbeeld van wat gebeurt als je niet ingrijpt. In een beschaafd land wil je zo niet met dieren omgaan."

Tulpenbollen

Chris Hopmans uit Woensdrecht juicht de komst van een faunabeheersplan in Zeeland van harte toe. Een van zijn velden waarop hij tulpen kweekt, gelegen in Reimerswaal, wordt doorsneden door de grens van Brabant en Zeeland. In Brabant mag gejaagd en geschoten worden, in Zeeland niet. Twee maal daags banjeren er een stuk of twintig reeën door zijn veld. Ze zijn dol op de bollen en trappen met hun kleine pootjes de netten stuk die Hopmans spande.

Slim

,,Nou dachten wij slim te zijn door de reeën van het Zeeuwse naar het Brabantse deel te verdrijven, zodat ze daar afgeschoten zouden kunnen worden, maar je mag ze in Zeeland niet opjagen ook", zegt Hopmans.



Een door hem ingeschakelde jager heeft nu kleding aan de randen van het veld gehangen, omdat de geur van mensen reeën afschrikt. Dat lijkt wat te helpen. ,,Maar ik moet straks zien wat de schade is", zegt de kweker. ,,Het is goed dat de wetgeving in Zeeland verandert, want je kunt die populatie niet ongebreideld laten groeien. Ook de verkeersveiligheid is in het geding. Je zult maar met een auto op zo'n dier botsen."

Schade door reeën



De Wet beschermt alle van nature in Nederland voorkomende dieren, tenzij ze grote schade opleveren aan verkeer, landbouw of natuur. De uitzonderingen zijn geregeld via algemeen geldende ontheffingen en ontheffingen die voor specifieke schades of gebieden gelden. Ook de provincie kan een ontheffing verlenen om bepaalde dieren af te schieten als er te veel van zijn of als ze in een bepaald gebied veel schade veroorzaken.



Het ree is één van die diersoorten. De Faunabeheereenheid (FBE) voert het faunabeleid van de provincie uit. In geval van schade door aanrijdingen met wild werkt de FBE samen met de Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF).



Deelnemers van SAMF hebben toestemming om dieren die zijn aangereden uit hun lijden te verlossen. Zij werken onder regie van de meldkamer van politie. SAMF werkt samen met de landelijke Stichting Wildaanrijdingen Nederland.

Bouwhekken

Ook Marianne Ooyen uit Zevenbergen weet wat het is om hinder van reeën te ondervinden. Het bracht haar er enkele jaren geleden zelfs toe om bouwhekken rond de tuin te plaatsen. ,,Ja, erg hè", lacht ze. ,,Maar je moet wat." Ze woont aan de Achterdijk. ,,Normaal blijven de dieren wel in de polder, maar als het sneeuwt in de winter, dan komen ze naar de huizen toe. Vreten ze de knoppen van je struiken en de bast van je bomen. En dan weet ik dat ik in het voorjaar weer naar de kweker kan om nieuwe planten en struiken te kopen.'' Last? ,,Ach", relativeert ze, ,,het is maar wat je lastig noemt. Het is ook heel mooi hoor, als je die dieren zo in de sneeuw in je tuin hebt staan."

De vraag ook gesteld aan de jager en de boswachter. Het ree, een lust of een last. Beiden reageren direct en beslist: ,,Een lust." Maar het 'probleem' moet wel binnen de perken blijven. Ook al houdt Van Ooyen ze graag buiten die van haar.