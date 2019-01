Jaarwisseling Steenbergen: politie trekt wapenstokken bij vechtpartij

Huijbergse nieuwjaars­duik stuk kouder dan Noordzee­duik

16:05 HUIJBERGEN - De Huijbergse nieuwjaarsduik begon in 2013 als een geintje, maar is in het dorp een niet meer weg te denken traditie geworden. Gistermiddag stormde ruim twintig dapperen het ijskoude water in. En ze waren er net zo vlug weer uit als dat ze er in waren gerend, want het water was nog kouder dan zeewater.