Jaarmarkt Steenbergen bol van de activiteiten

STEENBERGEN - Het is feest in Steenbergen. Tijdens de jaarmarkt staan de straten in het centrum weer vol kraampjes, kermisattracties en is er op de Markt een podium vol optredens. Voor wie meer spektakel zoekt is er 'Zonder Genade van de Kade', een soort fiets 'm d'r in aan de haven.

Vanaf vrijdag is het zover. Dan sluit Steenbergen de zomer af met een drie dagen durende jaarmarkt. De Kaaistraat en Blauwstraat staan vol kraampjes. Honderdzeventig in totaal. Aan de Westdam is er beachvoetbal.

Organisatoren Dynamic Promotions en de werkgroep Jaarmarkt zorgen dit jaar voor meer vertier voor de allerkleinsten. Met op alle dagen een kindervrijmarkt in de Blauwstraat. Op het Kerkplein staan kermisattracties en er loopt alle dagen een ballonclown rond.

Vato Loco

Ook de jeugd komt er goed van af. Samen met de lokale horeca op de Markt trapt Roel van Kaam vrijdagavond af met Vato Loco, een soort mini Dance Boulevard. Met op de Markt tot na middernacht dansmuziek, een vuurspuwer en optredens van verschillende regionale dj's.

Op datzelfde podium zijn heel het weekend optredens zoals van sportschool Dinami, dansschool Sjappoo, theaterschool Mira Ceti en dj Matthijs Pluijgers. Muziek is er ook op de Kaja Beachclub aan de Kaai. Met optredens van verschillende dj's.

Voor wie van ouderwets spektakel houdt, kan zaterdagmiddag een kijkje nemen bij Zonder Genade van de Kade in de havenkom. Een soort fiets 'm d'r in. Met als doel op een fiets, of iets dat daar op lijkt, zo snel mogelijk over een plank het water in te rijden.

Blauwalg

Volgens organisator Leo Aarens van Lionsclub Steenbergen hebben 40 deelnemers ingeschreven, waarvan 7 teams. Hij heeft plaats voor maximaal 70 waaghalzen. Of het spektakel doorgaat, is nog de vraag.

Blauwalg in de havenkom is de boosdoener. "Hopelijk levert doorspoelen van de haven verbetering op", aldus Aarens. De eerste deelnemers starten om drie uur. De prijsuitreiking is rond negen uur. De opbrengst van het evenement en de verkoop van eten en drinken gaat naar de Roparun.

Doorlopend is er in de Gummaruskerk een expositie met kunst van zeven lokale kunstenaars. Het werk loopt uiteen van schilderkunst tot fotografie.