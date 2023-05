Jaarlijks 1,4 miljoen voor verduurzamen Bergse panden: ‘We hebben een voorbeeldfunctie’

gezond leven Kinderen gymmen lekker vrij in een gekleurde piste

BERGEN OP ZOOM - Er hangt sinds een aantal weken een paars plexiglas plaatje prominent aan de gevel van basisschool en kinderopvang Lodijke in Bergen op Zoom. Het bordje is een formele bevestiging van het feit dat de school zich een Gezonde School mag noemen. En daar zijn ze in Bergen op Zoom best trots op.