Is Henk wel Marokkaans genoeg voor de teststraat?

Van tevoren was gezegd dat de teststraat voor moskeegangers bedoeld was. Want onder die doelgroep blijken iets meer besmettingen te zijn en de GGD wil in kaart brengen hoe erg het probleem is. Corona discrimineert niet, maar kan wel rondwaren in een bedrijf, een supermarkt of... een gemeenschap als de Marokkaanse in Bergen op Zoom.