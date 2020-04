Is dit Halsters molenerf een monument? Bergs college vindt van niet, bezwaar dreigt

HALSTEREN - Het ensemble van woning, schuur en loods bij de Antoniusmolen In Halsteren krijgt van het Bergse college niet de status van gemeentelijk monument. Vereniging De Westbrabantse Molens overweegt in beroep te gaan.

,,Wellicht vinden ze ons het lastigste jongetje van de klas, maar we willen niet dat de historie rond de molen wordt weggevaagd”, stelt voorzitter Ton Meesters. ,,We gaan het besluit bestuderen en kijken dan of we bezwaar maken.”

Plan voor Zorghuys met parking

Ondernemer Erwin Goudriaan wil achter de molen, een Rijksmonument, een Zorghuys voor palliatieve en dementerende cliënten bouwen. De drie bijgebouwen op het voorterrein moeten dan wijken voor een parking. Prima, vindt eigenaar Piet Withagen, die de vervallen panden sloopwaardig acht. Ook de stichting Vrienden van de Antoniusmolen en de Dorpsraad Halsteren staan achter Goudriaan.

Score bijgebouwen te laag of niet

Beide kampen blijven het oneens over een rapport van het Monumenten Advies Bureau, zo bleek bij overleg op het stadskantoor. Het college hakt nu de knoop door: erf en bebouwing worden géén gemeentelijk monument. ,,In het rapport zat een telfout, de score bleek niet 80 maar 76 punten", zegt gemeentewoordvoerder Erwin Stander. Dat maakt de monumentenstatus niet langer verplicht, maar ‘te overwegen’. Maar ook daar zien B en W van af.

Veel aanpassingen in loop der jaren

,,Door de vele aanpassingen in de loop der jaren zijn maar enkele architectuurhistorische waarden bewaard gebleven van het huis. De achterste schuur is als geheel niet waardevol”, aldus Stander. ,,Dat het ensemble van waarde is, weegt niet op tegen de afwezigheid van andere criteria. Het Zorghuysplan voldoet aan alle eisen, de nieuwbouw en inrichting herinneren aan de historie.”

Hard gespeeld

Meesters had al geen goed gevoel bij het gezamenlijk overleg bij de gemeente. ,,Er was collectief verzet tegen ons. Dat is hard gespeeld, niet inhoudelijk. Dus hebben we nog een brief aan B en W gestuurd . Hun eigen adviescommissie was immers vóór de monumentenstatus, een andere ambtenaar pleitte voor het zorgproject.”