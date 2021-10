Is de verzoeningspoging van burgemeester Petter mosterd na de maaltijd?

11 tips over gewapende overval met excessief geweld in Steenber­gen

6 oktober STEENBERGEN - Bij de politie zijn tot nu toe elf tips binnengekomen over de gewapende overval van afgelopen maandagochtend in Steenbergen. Dat meldt de politie. De tips gaan vooral over verdachte situaties en personen in de omgeving en het over voertuig waarin de daders waarschijnlijk op de vlucht sloegen.