Is de grond onder de A4 bij Steenbergen verontreinigd? ‘Erg verontrustend’

Boek over Ulvenhout­se Engeland­vaar­der en oorlogs­held Janus Heijblom maakt de cirkel rond

15 april BREDA - ‘Met het eerherstel van oom Janus is voor de broers Heijblom de cirkel bijna rond’, meldt BN DeStem op 21 oktober 2020. Die cirkel is nu helemaal rond, er verschijnt een boek over oorlogsheld Janus Heijblom uit Ulvenhout. Dankzij Wim Adriaansen.