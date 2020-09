Is Bergen op Zoom nog te redden? Politiek tot op het bot verdeeld

BERGEN OP ZOOM - De politieke eenheid in Bergen op Zoom ligt aan diggelen. Het lukt de Bergse fracties niet om eensgezind, zonder politiek te bedrijven, de stad van de financiële afgrond te redden. Naast Lijst Linssen en Steunpunt Bergen op Zoom is nu ook de fractie van de BSD afgehaakt bij het besloten overleg over deze reddingsoperatie. Grootste fractie GBWP overweegt hetzelfde te doen.

Het lukte de Bergse politiek dit voorjaar nog om gezamenlijk op hoofdlijnen een enorm bezuinigingspakket te presenteren voor de komende jaren. De partijen waren het eens over de noodzaak van fors ingrijpen en over het feit dat het de stad pijn zou doen. Bij de uitwerking van de eerste bezuinigingen werden de eerste scheurtjes in de eensgezindheid snel zichtbaar. Partijen hadden allemaal hun eigen ideeën waar het beste het mes in zou kunnen.

Flyer Bergse VVD

De hoop dat alle neuzen toch weer in dezelfde richting zouden wijzen, lijkt nu vervlogen. Directe aanleiding is een flyer van de VVD Bergen op Zoom die in grote delen van de gemeente is verspreid en waarin de liberalen uitleggen hoe zij tegen de noodzakelijke bezuinigingen aankijken. ,,De partij houdt zich niet aan de afspraken”, briest BSD-voorman Louis van der Kallen. ,,Als je afspreekt geen politiek te bedrijven, kun je ook geen campagne voeren. Dat is wel wat ze doen.”

Quote Bergen op Zoom heeft een ernstig financieel probleem. We moeten samen de stad redden. Dat is de afspraak Aydin Akkaya, GBWP

Gedeelde frustratie

GBWP deelt de frustratie van de BSD. ,,Bergen op Zoom heeft een ernstig financieel probleem. We moeten samen de stad redden. Dat is de afspraak”, stelt fractievoorzitter Aydin Akkaya . ,,Het werkt niet als de VVD dan in haar eentje op verkiezingstoer gaat. Dan ben je bezig met jezelf en niet met de stad.”

Volledig scherm Ayfin Akkaya (GBWP) verwijt de VVD op verkiezingstoer te zijn. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Smakeloos

Dat de VVD in de flyer de discussie over de nieuwbouw voor de bouwkoten oprakelt vinden beide partijen smakeloos. ,,Ik walg daarvan. De VVD weet dat dat heel gevoelig ligt bij GBWP. Dan strooi je geen zout in de wonden, zeker niet als je hebt afgesproken samen te werken”, zegt een gekrenkte Van der Kallen. ,,Het getuigt van weinig politieke sensibiliteit”, meent Akkaya.

Rian Govers (VVD) is zich van geen kwaad bewust. ,,Het campagneteam heeft de flyer ontworpen. We vallen niemand aan en niemand af. We willen de inwoners alleen duidelijk maken hoe wij in de bezuinigingsoperatie staan.”

Politieke discussies

Van der Kallen is inmiddels afgehaakt bij het overleg om te komen tot gedragen keuzes voor bezuinigingen. GBWP neigt daar ook naar. ,,Wellicht is het beter dat het college met voorstellen komt die we in de raadszaal behandelen”, stelt Akkaya. Dan volgen onherroepelijk politieke discussies en wordt het niet eenvoudiger om de handen op elkaar te krijgen voor bezuinigingsvoorstellen.