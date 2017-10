Is 29-jarige Bergenaar een klunzige goudhandelaar of een crimineel?

Het is mei 2015 als bij de politie de telefoon gaat en een anonieme stem zegt dat in de woning van R.S. in Bergen op Zoom schimmige dingen aan de gang zijn. De politie valt uiteindelijk binnen en constateert dat er in anderhalf jaar tijd wel heel veel bedragen worden betaald aan een goudwinkeltje op Schiphol. In totaal zou R.S. voor 60.000 euro aan goud kopen in de winkel.

Legale inkomstenbron

Niet te controleren

Hij kocht geld op, zei hij, en verkocht het weer in het Antwerpse Diamantkwartier. Winst maakte hij er uiteindelijk niet mee, hij raakte zelfs in de min. Totaal onverifieerbaar en niet te controleren, aldus de officier van justitie, die vroeg of de verdachte nog kwitanties had, aangifte had gedaan bij de belastingdienst of ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel.