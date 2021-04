Heel even heeft Iris getwijfeld over de opleiding tot kapster. Maar toen ze tijdens die bewuste techniekdag zelf een sierlijstje mocht stuken, was ze verkocht. ,,Meiden roepen heel snel: dat is niets voor mij. Maar probeer het een keer uit, pas dan kun je er over meepraten.”



Girlsday moet daar verandering in brengen. In West-Brabant doen vier scholen - Norbertus Gertrudis Mavo, Munnikenheide College, Da Vinci College en Markland Colllege - mee aan de promotiedag om meiden warm te maken voor techniek. Bedrijven als Shell Moerdijk en Cargill in Bergen op Zoom zetten digitaal de deuren open, zodat meiden vragen kunnen stellen aan vrouwelijke monteurs of operators.