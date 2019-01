Inzamelingsactie voor gedupeerd stel autobrand Piusplein Bergen op Zoom: ‘Dit is echt heel lief’

,,We zijn er stil van. Dit is echt heel lief.” Karin van Zunderd wist niet van ze zag toen ze twee januari haar Facebook opende en de actie van haar schoonzus zag. ,,Dit had ik niet verwacht, ze willen echt helpen.” Karin en Vincent wonen pas sinds begin december in Bergen op Zoom aan het Piusplein. Een nieuw begin in 2019, dat was de bedoeling. Beiden hebben een scheiding achter de rug en in het verleden heel wat meegemaakt. ,,We kennen elkaar nog van de lagere school, toen woonden we ook in Bergen op Zoom. We zijn elkaar nu weer tegen het lijf gelopen", vertelt Karin die op zoek is naar werk. Vincent is afgekeurd.