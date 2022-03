Inzamelactie voor Oekraïne een groot succes: ‘Vanaf de eerste minuut is het druk’

BERGEN OP ZOOM - Het is druk vanaf de eerste minuut dat de inzamelactie voor Oekraïense vluchtelingen zaterdag van start gaat in het voormalige GGD-gebouw aan de Zuid Oostsingel. Mensen brengen dozen vol met speelgoed, zakken met kleding en dekbedden.

Iedereen wil zijn steentje bijdragen, zoveel is duidelijk. Initiatiefnemers Stadlander, Samen in de Regio en Stichting La Pucelle zijn positief verrast. ,,Maar we verwachten veel vluchtelingen en hebben dus ook veel nodig", zegt Eveline van Elzakker van Stadlander.

Quote Ze konden wel wat helpende handjes gebruiken, dus ben ik maar gebleven Ingrid van der Meeren

Ingrid van der Meeren hoorde via social media van de inzamelactie en is meteen spullen gaan zoeken. ,,Ik ben ook nog bij mijn ouders langs geweest.” Als een van de eersten stond ze met gevulde handen op de stoep. Twee uur later is ze er nog steeds. ,,Ze konden wel wat helpende handjes gebruiken, dus ben ik maar gebleven", klinkt het nuchter.

Volledig scherm In het voormalige pand van de GGD aan de Zuid Oostsingel is het zaterdag een komen en gaan van mensen die spullen brengen voor Oekraïense vluchtelingen. © Pix4profs/Iman Fase

Geoliede machine

Het is een geoliede machine. Bij de entree worden spullen ingezameld. Die worden vervolgens naar de tweede verdieping gebracht waar alles wordt gesorteerd. Er is een speelgoed kamer, een huisraadkamer, een kamer met beddengoed. De kamer voor huishoudelijke apparatuur is nog een beetje leeg. ,,Daar kunnen we nog heel wat spullen gebruiken. Waterkokers bijvoorbeeld", zegt Van Elzakker.

Volledig scherm Rob Marrees brengt wat kindermatrassen naar het inzamelpunt. © Mariëtte den Engelse

Ondertussen komt Rob Marrees aangefietst met een stapeltje kindermatrassen op zijn stuur. Het wordt dankbaar in ontvangst genomen. Diny Goossens komt met een stok aangewandeld. ,,Ik ben even bij de Hema geweest en heb een stapeltje nieuwe handdoeken gekocht en wat speelgoed.”

Huize Avondvrede

De eerste spullen zijn voor de 124 vluchtelingen die eind volgende week worden opgevangen in huize Avondvrede. Woensdag wordt er gepoetst. ,,Twee schoonmaakbedrijevn hebben aangeboden dat belangeloos te doen", weet Van Elzakker. Daarna worden de kamers ingericht en huiselijk gemaakt met de vele schilderijen die ook zijn gedoneerd. ,,Zondag moet het klaar zijn.”

Er is in de regio goed contact met andere organisaties. Wat overblijft krijgt daar een goede bestemming.

Volledig scherm Met de lift gaan veel spullen naar de tweede verdieping waar alles wordt gesorteerd. © Pix4profs/Iman Fase