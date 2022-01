Inwoonster daagt Woensdrecht voor rechter om afwijzen ‘bouwplan’ Putte

PUTTE - De eigenaresse van een huis aan de Grensstraat in Putte is naar de rechter gestapt omdat de gemeente weigert groen licht te geven voor haar plannen met het pand. Ze wil de woning splitsen in twee huurappartementen in de sociale sector en ook de mantelzorgwoning op die manier verhuren.

De vrouw kocht het pand enige tijd geleden voor haar dementerende ouders. Die werden door haar dochter verzorgd die in de mantelzorgwoning in de tuin verbleef. Inmiddels zijn de ouders overleden en diende ze haar nieuwe plan in. Maar dat viel niet in goede aarde bij Woensdrecht.

Liever nieuwbouw

Volgens de vertegenwoordiger van de gemeente zet die liever in op nieuwbouwplannen. Omdat de kwaliteit daarvan een stuk beter is. Woensdrecht heeft bovendien maar een klein bouwcontingent en er zijn zoveel bouwplannen dat die niet allemaal gehonoreerd kunnen worden. Reden dat er keuzes gemaakt moeten worden, aldus de ambtenaar.

Daar komt bij dat een huis realiseren in een achtertuin sowieso onbespreekbaar is en een bovenwoning die via een buitentrap bereikbaar is niet de voorkeur geniet. ,,We hebben het beleid om zoveel mogelijk van dit soort initiatieven af te wijzen”, aldus de ambtenaar. Ook omdat er vrees is dat die worden ingenomen door arbeidsmigranten, zo laat hij doorschemeren.

Veel vraag

De advocaat van de eigenaresse begrijpt daar weinig van. Volgens hem is er veel vraag naar appartementen in de sociale huursector. Er zou al veel belangstelling zijn van potentiële huurders. En hij wijst erop dat de vrouw ook zwart op wit wil laten vastleggen dat de huren nooit boven de huursubsidiegrens uitkomen.

Voor de gemeente is het sociale huuraspect nieuw. Maar geen argument om alsnog anders naar de plannen te kijken. Volgens de gemeentevertegenwoordiger is daar helemaal geen vraag naar in Putte en zegt dat de woningcorporatie “er echt mee moet leuren” als er een vrijkomt in het grensdorp.

Bovendien zou er te weinig parkeerruimte zijn voor drie woningen, maar de eigenaresse werpt tegen een extra parkeerplek bij de horecagelegenheid aan de overkant van de straat te hebben gehuurd. De rechter doet over zes weken uitspraak.