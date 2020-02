Inwoners Woensdrecht gespaard bij pakket van 1,28 miljoen om uit rode cijfers te blijven

HOOGERHEIDE - Inwoners en verenigingen in de gemeente Woensdrecht hoeven in 2020 niet of nauwelijks op te draaien voor ingrepen om de begroting in de zwarte cijfers te houden. Met een pakket andere maatregelen van 1,28 miljoen euro denkt wethouder Henk Kielman dit jaar toch niet in het rood te zakken.

,,De gemiddelde burger gaat er in 2020 weinig van merken. Via de afvalstoffenheffing zou de vervuiler toch al meer gaan betalen, dat blijft zo. De ozb gaat dit jaar niet omhoog. Wel bezuinigen we her en der op kortingen of extra’s”, geeft Kielman aan.

Eind 2019 werd Woensdrecht verrast door snel stijgende, verplichte uitgaven aan onder meer Wmo-kosten en (jeugd)zorg. Ook ging bij Fokker een bouwplan voor een hangar in de ijskast, dus liep de gemeente tonnen aan leges mis.

Structurele tegenvallers

,,Door die tegenvallers eindigt de jaarrekening 2019 met 1,29 miljoen in de min, daar is niks meer aan te doen”, aldus Kielman. ,,Omdat sommige tegenvallers structureel zijn, wisten we dat de begroting 2020 ook 1,16 miljoen uit de pas zou gaan lopen. Dat willen we niet, dus grijpen we in.”

Het college stelt de raad voor om zo’n 1,28 miljoen ‘om te buigen’. Wat helpt, is dat het rijk Woensdrecht 388.000 euro extra uitkeert, onder meer om ww en bijstand te betalen. ,,Een positieve verrassing”, stelt Kielman. Tevens is er voor 894.839 euro aan maatregelen uitgedokterd.

Toeristenbelasting en rijbewijskorting

De toeristenbelasting ging per 1 januari van 1,00 naar 1,50 euro. Zo komt geen 400.000 maar 600.000 euro binnen. De korting voor 70-plussers op legeskosten voor een nieuw rijbewijs vervalt per 1 juli: ouderen gaan dan ook 40,65 in plaats van 20,30 euro betalen. Dat levert per jaar tien mille op.

Bouwkavels Noordrand verkopen goed

De verkoop van bouwkavels in plan Noordrand te Ossendrecht loopt zo goed dat er in 2020 niet 200.000 maar 650.000 euro binnenkomt. In de ‘sociale’ hoek wordt 100.000 euro bespaard: de verplichte Wmo-bijdrage blijft, maar een extra huishoudelijke toelage wordt per 1 april geschrapt. Het potje van 25 mille voor mantelzorgcomplimenten wordt gehalveerd.

‘Realistisch gerekend’

,,Inclusief efficiënter werken komen we aan zo’n negen ton. Zo blijft er eind 2020 zelfs 120.000 euro over”, verwacht Kielman. ,,Er is realistisch gerekend, zonder fantasieën.” De raad kan dit pakket nog wijzigen.