Inwoners Steenbergen volgend jaar duurder uit door hogere afvalheffing

STEENBERGEN - Wie in de gemeente Steenbergen woont is volgend jaar 3,5 procent duurder uit. Oorzaak is een nieuwe aanbesteding voor het inzamelen van afval. Dat kost de gemeente iets meer geld.

Dat blijkt uit een toelichting van wethouder Petra Lepolder op de begroting 2019. Ze benadrukt dat de lasten weliswaar stijgen, maar dat Steenbergen het er met 3,5 procent nog redelijk van af brengt. Zo laat de gemeente Moerdijk een lastenstijging zien van 4,5 procent. Het is de afvalheffing die door een nieuwe aanbesteding voor een stijging zorgt.

De tarieven voor afvalverwerking heeft de gemeente niet in de hand, legt Lepolder uit. De wethouder benadrukt dat de stijging van de afvalstoffenheffing niet wordt veroorzaakt door het nieuwe systeem van omgekeerd inzamelen. "De verwerkingskosten van verschillende afvalstromen zijn stegen, net als de transportkosten."

Gevolg is dat woningbezitters volgend jaar meer kwijt zijn aan onroerend zaakbelasting (OZB). Het gaat om enkele tientjes. Zo is een meerpersoonshuishouden met een koopwoning van 213.500 euro volgend jaar 791 euro kwijt. Dat was 763 euro. Voor de financiering van de zorg is extra aandacht. Daar trekt de gemeente 5 ton voor uit. Geld dat naar Vraagwijzer gaat.

Vraagwijzer

Vraagwijzer bundelt alle vormen van hulpverlening en zorg. Voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Een centrale plek voor hulp waar de gemeente nog meer bekendheid aan wil geven, zegt en in wil investeren, zegt wethouder Koos Krook. Steenbergen heeft meer ambities. Zoals op het terrein van duurzaamheid. In 2040 wil de gemeente energieneutraal zijn. "Er is werk aan de winkel", aldus wethouder Wilma Baartmans.

Steenbergen loopt volgens Baartmans nu nog achter als het gaat om duurzaamheidsdoelstellingen. Maar dat gaat veranderen. De komende vier jaar wil ze toewerken naar energieneutrale glastuinbouw, de mogelijkheid voor de komst van zonneparken en meer ruimte voor agroforestry: bomen en landbouw op één perceel. Mengteelt die goed is voor de bodem en zorgt voor een aantrekkelijk landschap, aldus Baartmans.

Woonomgeving

Het aantrekkelijk maken van de woonomgeving is een speerpunt van wethouder Esther Prent. Als voorbeeld noemt ze Speeltuin Zuid in Steenbergen. Naar dat soort bewonersinitiatieven is de gemeente op zoek. "Inwoners moeten zelf met wensen en ideeën komen, dan kijken wij als gemeente hoe we daarin kunnen helpen."

Steenbergen werkt aan een gunstiger leef- en werkklimaat. Lepolder: "De komende jaren moeten we werken aan een vruchtbare omgeving voor ondernemers. Zorgen dat starters uitgroeien tot bedrijven met personeel. Wat weer goed is voor de werkgelegenheid. Daarin zijn wij als gemeente sparringpartner die meedenkt in oplossingen."