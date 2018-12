Inwoners moeten politie vaker helpen ‘puzzelen’ tegen criminaliteit in Woensdrecht

Lot van 't Cromwiel in Steenber­gen nog niet beslist

8:00 STEENBERGEN - De toekomst van ‘t Cromwiel in Steenbergen is nog altijd ongewis. De gemeenteraad heeft nog geen duidelijk oordeel geveld. Twee scenario’s zijn nog altijd denkbaar: het opzeggen van het contract met beheerder Hydra Sport of het contract zo wijzigen dat het jaarlijks opzegbaar is en niet vijf jaar doorloopt.