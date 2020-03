Inwoners met eigen lasergun tonen aan: 23 kilometer te hard door dorpskern Ossendrecht

Afgelopen week presenteerde Tom Luijks van de Verkeersgroep tijdens de openbare vergadering van het Dorpsplatform de eerste resultaten van het onderzoek. Ruim de helft van het verkeer dat door Ossendrecht rijdt houdt zich niet aan de toegestane snelheid van 30 kilometer per uur. ,,De gemiddelde snelheid ligt op 53 kilometer per uur”, vertelde Luijks. ,,Op de wegen waar zestig mag worden gereden, wordt de snelheid ook fors overschreden.”



Luijks zegt dat de Verkeersgroep nog maar net begonnen is met meten. ,,We willen alle wegen in Ossendrecht gaan controleren. Als we daarmee klaar zijn verzamelen we alle gegevens in een rapport. Dat overhandigen we aan de gemeente en politie.”