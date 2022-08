Inwoners Kruisland kampen met rattenplaag: ‘We zien ze zelfs overdag’

Volgens woordvoerder Theo van Bavel is de buurt ten einde raad. ,,Het probleem moet bij de bron worden aangepakt.’’ Van Bavel woont zelf om de hoek, in de Graaf Engelbrechtstraat. Ook daar horen ratten sinds enige tijd tot de vaste bewoners. ,,We zien ze zelfs overdag. Dat is een teken dat het goed mis is. Ze steken de straat over en pas nog zat er een rat bij een overbuurman ineens op de keukentafel.’’