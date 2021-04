Inwoners en ondernemers uitgenodigd: ‘Denk mee met Fiets- en Wielerplan Woensdrecht’

Delen per e-mail

Jaarlijks steekt de gemeente 50.000 euro in de promotie van Woensdrecht als fiets- en wielergemeente. Dat wil het college ook in 2021 en 2022 zo doen, waarna in 2023 de nieuwe gemeenteraad voor vier jaar nieuw beleid vaststelt.

D66 en PvdA pleiten nu al voor meer ‘fiets’ in het volgens hen door wielrennen gedomineerde plan. De coalitie VVD, CDA en ABZ wil juist de komende twee jaar als proef bevolking en bedrijven uitnodigen om met initiatieven te komen en die verwerken in het plan voor 2023-2026.

Campings en parken teleurgesteld

Per brief zeiden recreatie-ondernemers te betreuren dat ze niet betrokken zijn bij het plan. De campings Athena, De Boskeelen, Costa Kabrita, Staartse Duinen, De Meet, Aan de Groene Papegaai en de parken Familyland en Hazeduinen willen samen met de gemeente het toerisme op de kaart te zetten.

,,Maar wat levert investeren in wielerevenementen op? En wat verbetert er voor de recreatieve fietser”, willen ze weten. Want volgens hen verblijft zo'n recreant langer en besteedt dus meer dan een koersbezoeker. Ook wijzen ze op irritatie, afval en verstoorde natuur door de vele mountainbikers.

Merknaam Woensdrecht 'branden’

Wethouder Hans de Waal stelt dat het plan altijd bedoeld is geweest om Woensdrecht bekendheid te geven als fiets- en wielergemeente, als branding van die merknaam. ,,Van 50 mille kun je niet ook nog eens fietspaden aanleggen of toerisme ontwikkelen. Als dat allemaal in het plan moet, heb je veel meer budget nodig.”

Mogelijk gebeurt dat vanaf 2023, want de hele raad vindt meer focus op de recreatieve fietser welkom. Voor nu steunen de coalitie en AKT het huidige plan, inclusief de oproep aan burgers en bedrijven. D66 is tegen omdat het nu al ondernemers erbij wil betrekken. De PvdA zei ook nee. ,,Dit is geen fiets- en wielerplan.”

Finishplaats BinckBank Tour

De 50.000 euro van 2021 plus 25 mille overschot uit 2020 worden overigens ingezet om Hoogerheide dit najaar finishplaats te maken van een rit in de BinckBank Tour.

Volgens De Waal hielp het fiets- en wielerbudget in 2018 om het NK op de weg naar Hoogerheide te halen toen de aanvankelijke organisator het evenement liet schieten. ,,Toen konden we samen met de hele Brabantse Wal snel schakelen.” Mathieu van der Poel pakte toen zijn eerste rood-wit-blauwe trui op de weg bij de elite.