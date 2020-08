Inwoneraantal Bergen op Zoom blijft groeien, maar vergrijzing zet wel in

BERGEN OP ZOOM - Zo’n 69.000 inwoners in 2030. Dat is volgens de jongste cijfers de verwachting voor de gemeente Bergen op Zoom. En steeds meer van die mensen wonen alleen.

Met krimp zoals sommigen vrezen krijgt Bergen op Zoom voorlopig nog niet te maken. Die zet volgens de berekeningen na 2035 in. ,,Echter, hoe verder weg in de tijd hoe minder zekerheid over de uitkomst”, plaatst wethouder Patrick van der Velden als kanttekening in update aan de gemeenteraad over de bevolkingscijfers.

75 jaar en ouder

Quote Voorlopig nog geen krimp in zicht Bergen op Zoom telde in 2019 zo’n 66.800 inwoners. Dat aantal blijft de komende jaren gestaag toenemen, tot naar verwachting in 2013 zo’n 69.000 mensen. In de jaren erna voorspelt de gemeente nu een lichte daling. Wat niet daalt is het aantal huishoudens. Dat neemt naar verhouding zelf fors toe.

Vorig jaar kende de gemeente zo’n kleine 30.000 huishoudens. Dat zijn er rond 2030 ruim 31.800, een toename van 6,2 procent. ,,De grootste groeier is de groep alleenstaanden en stellen van 75 jaar en ouder.” Nu zijn ongeveer 3900 huishoudens met 75-plussers, dat zijn er naar verwachting in 2040 zo’n 7150. Dat betekent een toename van 82 procent.

Lekker in Berrege

,,Onze gemeente heeft te maken met een ouder wordende bevolking en als gevolg daarvan een toename van het aantal kleine huishoudens.” Uit de bevolkingscijfers blijft verder dat Bergenaren niet snel de eigen gemeente verlaten. In ambtelijke termen heet dat een ‘sterke interne verhuisdynamiek’. In gewoon Nederlands: de Bergenaar blijft graag dicht bij huis.

Bij 70 procent van de mensen die een nieuwe of andere woning betrekken komt uit de gemeente zelf. En als Bergenaren al een plekje zoeken buiten de gemeentegrenzen dan is dat heel vaak naar Woensdrecht, Steenbergen, Tholen en Roosendaal. Jongeren zien Bergen op Zoom wat minder zitten om te wonen. In de leeftijd tot dertig jaar vertrekken er meer dan erbij komen.

Lepelstraat is oud

Het overzicht zoals wethouder Van der Velden dat namens het Bergse college presenteert laat ook zien dat de stad Bergen op Zoom meer jonge huishoudens telt dan de kernen Halsteren en Lepelstraat. In dat laatste dorp is maar liefst ruim de helft van de inwoners ouder dan 54 jaar. De hele gemeente vergrijst de komende jaren. ,,Waarbij Halsteren en Lepelstraat relatief sneller vergrijzen”, is de voorspelling.

Om al die ouderen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen is de gemeente nu al met andere vormen van zorg aan het uitproberen. Om de kosten beheersbaar te houden.