Intratuin Halsteren haalt kippenkluifjes uit voorzorg uit de schappen: 'We willen geen enkel risico nemen’

80 jaar oud, maar kapper Hair Jolie in Bergen op Zoom breidt fors uit

30 april BERGEN OP ZOOM - Of hij ooit iets anders wilde worden dan kapper? Daar moet Piet van Seters (74) om lachen. ,,Profvoetballer?'' Maar nee, het was kapper en dat is het altijd gebleven. ,,Ik heb na de Mulo nog wel even bij De Holland gewerkt, maar daar vond ik niet veel aan. Dus ik naar mijn vader. 'Pa ik wil wel kapper worden'. 'Dat is prima, maar niet bij mij in de zaak', was zijn antwoord.''