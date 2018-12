Intiem dineren in een iglo

Kerkgebouw Dinteloord krijgt 24 appartemen­ten, omwonenden kritisch over parkeren en privacy

8:00 DINTELOORD - De plannen voor de bouw van 24 appartementen in de Sint Petrus en Pauluskerk in Dinteloord zijn gisterenmiddag door omwonenden gematigd positief ontvangen. Wel zijn er zorgen over de extra parkeerdruk en aangetaste privacy, vanwege de balkons die de nieuwe huurders op de bovenverdieping krijgen. Het kindervakantiewerk vrees dat hun activiteit in de leegstaande kerk voor overlast gaat zorgen, hoewel het schip een maatschappelijke functie krijgt.