Interactief wandelen in Bergen op Zoom tijdens Popmonument

BERGEN OP ZOOM - Wandelen door Bergen op Zoom en tegelijkertijd via je mobieltje alles leren over de historie. En dan voornamelijk over de Europese invloeden. Het kan binnenkort, in het weekend van Popmonument. Filmmaker en muzikant Luk Sponselee heeft in opdracht van de organisatie een speciale app ontwikkeld, die gebruik maakt van augmented reality .

Popmonument, dat plaatsvindt op 8 en 9 september, heeft dit jaar als thema 'In Europa'. ,,Ik heb de vraag gesteld: wat hebben de Europeanen achtergelaten in Bergen op Zoom?'', vertelt hij. ,,En ik ben op onderzoek uitgegaan, samen met SBM, Stichting Bezichtiging Monumenten. Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat Bergen op Zoom vroeger veel handelde met Engeland. En dat het orgel in de Sint Gertrudiskerk deels in Duitsland is gemaakt.''

Vier routes

Zijn onderzoek leverde vier expedities op: vier routes die mensen straks kunnen bewandelen met de app.

Om het te demonstreren, loopt Sponselee naar de Engelsestraat. Hij opent de app op zijn telefoon, die vervolgens de camera opent. Hij draait de camera een beetje en dan komt er een play-icoontje op het scherm te staan. Als hij daarop drukt, komen er beelden uit het verleden tevoorschijn. En vertelt een stem meer.

Want de Engelsestraat heet bijvoorbeeld niet zomaar zo. ,,De Britten kwamen vroeger in de Oude Haven aan en melden zich vervolgens bij het stadhuis'', vertelt de filmmaker. ,,Maar op een gegeven moment heeft de gemeente dat gekocht. Ze kregen als alternatief de Engelsestraat, waar ze huizen mochten bouwen.''

Concert op orgel

Allemaal informatie die je straks via je telefoon te weten kunt komen. Er zijn vier routes: twee historische en twee artistieke. Eentje over de Britse geschiedenis dus, eentje over de verdedigingswerken van Bergen op Zoom, een over de Grebbe en tot slot eentje over speeldozen.

Die laatste voert de wandelaars de Sint Gertrudiskerk binnen, bijvoorbeeld. Een jazzmuzikant zal daar op het orgel een concert geven. Tijdens Popmonument kunnen bezoekers er namelijk ook voor kiezen om op een specifiek tijdstip te vertrekken. Zo pikken ze concerten mee of andere optredens, om de route net wat spannender te maken. De tijden daarvoor staan straks in het programmaboekje van Popmonument. De route over Pompejus bijvoorbeeld voert fietsers van het Ravelijn naar Fort de Roovere waar bezoekers een 17e eeuwse hap voorgeschoteld krijgen en een waar krijgsspel.

Sponselee: ,,Die route gaat ook langs Fort Moermont. Die naam is er nog, maar van het fort zelf is nu helemaal niks meer te zien. Door verschillende beelden te laten zien wil ik mensen een idee geven van hoe het leven toen was.''