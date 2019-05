Integriteitsrapport oud-wethouder Linssen toch openbaar

Dorpsraad Halsteren: ‘Mountain­bi­ke­baan in natuurge­bied de Groote Melanen is illegaal’

9:12 HALSTEREN - De aanleg van een mountainbikeparcours met hindernissen in natuurgebied de Groote Melanen is illegaal en moet onmiddellijk worden stilgelegd. Dat is de eis die de Dorpsraad Halsteren in een brief aan de gemeente neerlegt.