Brandweer verwijdert sneeuw van dak ijsbaan Hoogerheide

Doek valt voor scouting Kizito in Bergen op Zoom

13:47 BERGEN OP ZOOM - Na 85 jaar valt het doek voor de Bergse scoutinggroep Kizito. Oorzaak: gebrek aan nieuwe leden en leiding. De beslissing is met 'veel pijn in het hart' genomen, zegt Karen van den Broek van Kizito. ,,Maar de koek is op. We hebben in de afgelopen twee jaar ons best gedaan om het ledenaantal op te krikken. Dat is helaas niet gelukt.''