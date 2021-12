Inspraaktermijn voor de 380 kV-hoogspanningsleiding is van start gegaan

Basisscho­len toch eerder dicht, maar wie past op als ouders gaan werken? ‘Opa en oma’

HALSTEREN - De scepsis overheerst. Dinsdag vroeg in de middag. Voor de poort van de Sint Maartenschool in Halsteren wachten ouders op hun kroost. Het nieuws dat de basisscholen toch een week eerder sluiten, is net ingedaald. ,,Het is heel krom. Werkende ouders moeten nu oppas gaan regelen. Wie gaan er oppassen, denkt u? Juist ja, de opa's en oma’s.”

14 december