Insect geeft nieuwe bedrijfstak vleugels: hopen de wereld een beetje beter te maken

Voortvluch­ti­ge man uit Bergen op Zoom zit vast voor ontsnap­pings­po­ging met helikopter

13:18 BUDEL - De laatste verdachte van betrokkenheid bij de ontsnappingspoging met een helikopter in Budel van de crimineel Benaouf A., die nog voortvluchtig was, zit nu ook vast. De man, Abdelghafour L. (39) uit Bergen op Zoom, meldde zich vorige week woensdag zelf bij de politie in Amsterdam. Hij werd meteen gearresteerd en zit in voorarrest, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam maandag.