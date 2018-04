Inschrijftermijn obligaties Bergs Adrianohuis verlengd

El-Khassim zegt dat de uitgifte, die twee maanden geleden is begonnen, traag op gang is gekomen. Maar met name de afgelopen week heeft een aantal grote partijen toegehapt en zijn flinke bedragen toegezegd. ,,Eind volgende week hebben Jelle en ik een gesprek met een raad van toezicht van een zeer gepassioneerde en betrokken partij. Als dat lukt, dan zetten we de laatste grote stap en zijn we binnen. Het is nog even geduld hebben."