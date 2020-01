Inloophuis voor mensen met geheugenklachten in Bergen op Zoom: ‘Iedereen is welkom’

In deze escaperoom in Bergen op Zoom werken baasjes samen met hun hond

19 januari BERGEN OP ZOOM - Samenwerking is het sleutelwoord in elke escaperoom, maar in deze draait het wel om een heel bijzondere vorm. In de Dog Escaperoom bij Dogs in Touch moeten de baasjes én hun viervoeters de hersenen laten kraken om een ingewikkeld raadsel op te lossen: hoe bevrijden we Simon the Husky?