Inktzwam, parasolzwam, zwavelkopjes: deze paddenstoelen kwamen jullie tegen

foto'sDe herfst is pas écht begonnen als je een paddenstoel hebt gezien. Wij vroegen onze lezers of jullie bijzondere exemplaren gespot hebben. En of jullie die hadden. Honderden foto's kregen we.

Quote Niet plukken! Zo haal je voedsel voor dieren weg Anneke Oomes, boswachter Mooi zijn ze, die mysterieuze zwammen. Maar ze roepen ook heel wat vragen op. Is het erg als je hond eraan snuffelt? En wat als een kind er eentje in zijn mond stopt? Mag je ze überhaupt wel plukken?

Stropers

Nee, zegt boswachter Anneke Oomes. ,,Al jaren worden zakken met paddenstoelen meegenomen uit onze bossen voor doorverkoop. Stropers kunnen hier een flinke boete voor krijgen, die kan oplopen tot duizenden euro's”, vertelt Oomes. Ook het plukken voor eigen gebruik moedigt ze niet aan: ,,Dan haal je voedsel voor dieren weg.”

Dieren ruiken het zelf wanneer een paddenstoel gevaarlijk voor ze is. Dus snuffelt Fikkie aan een felgekleurde zwam, dan hoeft je je daar niet druk over te maken. En er is ook geen man over boord als een peuter een paddenstoel vastpakt, want alleen het aanraken van de paddenstoelen kan geen kwaad, volgens paddenstoelenexpert Jeanne Vos.

Giftig

Quote Ruikt een padden­stoel lekker? Dat betekent niet meteen dat hij eetbaar is Jeanne Vos, paddenstoelenexpert Vos (79) is coördinator van paddenstoelenwerkgroep KNNV Roosendaal en houdt zich al jaren bezig met paddenstoelen. Ze raadt aan nooit zomaar een paddenstoel op te eten. ,,Als een paddenstoel lekker ruikt, bijvoorbeeld naar kokos of anijs, gaan mensen er vaak van uit dat ze dan ook eetbaar zijn. Niet waar! Je kunt gaan braken of diarree krijgen als je bepaalde paddenstoelen eet. Het eten van een groene knolanamiet kan je zelfs je leven kosten.” Dit jaar zijn er al 28 mensen vergiftigd door het eten van paddenstoelen.

Oppassen dus. De inzendingen die we van onze lezers kregen, zijn gelukkig niet zo dodelijk als die laatste. Paddenstoelenexpert Vos neemt er zeven onder de loep.

Paarse verschijning

Amethistzwam in Bergen op Zoom © Yoka van Broekhoven - Buuron, Bergen op Zoom Yoka van Broekhoven - Buuron zag deze paarse verschijning bij landgoed Lievensberg in Bergen op Zoom. Vanwege zijn rode kleur wordt deze amethistzwam ook wel de rodekoolzwam. Ze groeien vooral bij beuken en komen dan ook vaak voor. ,,Sommige kunnen giftig zijn, dus ondanks de schijnbaar eetbare naam, is het niet aan te raden om een rodekoolzwam te eten", zegt paddenstoelenexpert Vos.

Aardster

Naar deze paddenstoel moet je bewust op zoek gaan. Hij valt niet op tussen de herfstbladeren. Toch liep Djimph van Merode er eentje tegen het lijf, in de Appelzak te Moerdijk. Als een tulpenbol komt deze gewimperde aardster uit de grond. Uit het tuitje komen na een tijdje de sporen. ,,Ze zijn niet giftig, maar deze paddenstoel eten raad ik af”, zegt paddenstoelenexpert Vos.

Gewimperde aardster in Fijnaart © Dijmph van Merode

Rood met witte stippen

De ‘rood met witte stippen’ zag Marleen van de Wetering staan op de Strijbeekse Heide. Dit is de welbekende vliegenzwam. Hij behoort tot de amanieten en zijn vaak in groten getalen te vinden onder berken. De oude indianen rookten hem vroeger om zo in hogere sferen te komen. Voor de hedendaagse mens een slecht idee: in de paddenstoel zitten meerdere giftige stoffen.

Vliegenzwam in Strijbeek © Marleen van de Wetering

Inktzwam

De ‘inkt’ van de geschubde inktzwam kan van deze paddenstoel afdruipen. Paul van den Heuvel spotte deze zwam in het Mastbos te Breda. Het is een veelvoorkomende soort, welke een metamorfose ondergaat. Ze beginnen als een jonge bol op een steel en daarna klappen ze open. Alleen als bol is hij eetbaar. Ze staan vaak in groepjes bij elkaar.

Geschubde inktzwam in Breda. © Paul van den Heuvel

Zeldzaam

Aan de bosrand groeit de knolparasolzwam. Deze soort komt niet vaak voor. Hij is wel te zien in het Aboretum te Oudenbosch, waar hij is gefotografeerd door José Besters. Volgens paddenstoelenexpert Vos is het zonde om de paddenstoelen te plukken, omdat er nog maar weinig van zijn. Andere mensen kunnen ze dan niet meer bekijken. Het eten van de knolparasolzwam wordt niet aangeraden.

Knolparasolzwam in Oudenbosch © José Besters

Niet plukken!

Tijdens een speurtocht met haar kinderen in de Pannenhoef in Breda kwam Sylvain van Erk deze zwavelkopjes tegen. Ze kunnen behoorlijk giftig zijn. Plukken en eten is dan ook onverstandig. Als je ze toch eet, kun je diarree krijgen of gaan overgeven. Het is een veelvoorkomende paddenstoel. Ze komen het vaakst voor in bundels op bomen.

Zwavelkopjes in Breda © Sylvain van Erk

Parasol

Als het vochtig is buiten, heb je de kans dat je een grote parasolzwam tegen komt. De Roosendaalse Yvonne Jongen kwam deze schimmel tegen bij de Brunssumerheide. Hij staat vaak in weilanden of in verlaten grasveldjes. ,,Deze paddenstoel is eetbaar”, aldus paddenstoelenexpert Vos. De paddenstoel kan erg groot worden. Soms krijgen ze een doorsnede tot wel 15 centimeter en kunnen ze 30 centimeter lang worden.