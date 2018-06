Initiatief Bergen op Zoom: 'Nederlands/Belgisch platform als vuist tegen kerncentrales Doel en Tihange'

Dit platform kan ook als katalysator fungeren voor de omwenteling naar duurzame energie, aldus raadslid Evert Weys namens de Bergse raad. Zo wordt de discussie over sluiting van Doel en Tihange opgehangen aan de kapstok van energietransitie. België is, vergeleken met Nederland, veel afhankelijker van kernenergie. Belgische politici zoals de Antwerpse burgemeester Bart de Wever hebben in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 al hun twijfels geuit over hoe realistisch de geplande kernuitstap in 2025 is. Dat voedt de angst dat de sluiting van Doel mogelijk opnieuw wordt uitgesteld.

Behalve West-Brabantse en Zeeuwse raadsleden zijn ook Belgische (grens)gemeenten zoals Antwerpen uitgenodigd voor de bijeenkomst op 4 juli. Daarnaast zijn Limburgse volksvertegenwoordigers (onder anderen uit Meerssen) te gast die vertellen over hoe zij het protest tegen Tihange organiseren. Hoogleraar Walter Bogaerts van de Katholieke Universiteit Leuven gaat in op de risico's van scheurtjes in reactoren.

Volkan Tasdan (l.) in gesprek met het Bergse raadslid Evert Weys. Weys is spreekbuis namens de Bergse raad over kerncentrale Doel

Manifest

Het Bergse raadslid Weys hoopt dat het beoogde Nederlands/Belgisch platform ook helpt bij het opstellen van een manifest dat in Brussel wordt aangeboden aan de federale regering en het Europees parlement. ,,Het is toch raar dat Europa overal over gaat, zelfs over etiketten in spijkerbroeken, maar niet over kerncentrales'', aldus Weys. Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom pleitte onlangs nog voor onafhankelijk Europees toezicht op kerncentrales.

Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant treedt de kerncentrale Doel, vergeleken met Borssele, sneller naar buiten in het geval van (ongevaarlijke) storingen en incidenten. Dat gegeven neemt de zorgen in Bergen op Zoom niet weg, aldus Weys.