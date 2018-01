Inhuren hulp bij huiswerk is populair

OSSENDRECHT - Tot drie uur 's middags les op school en als de bel klinkt linea recta aan het huiswerk met een begeleider. Huiswerkbegeleiding is bij steeds meer ouders in trek. Olaf Kleine Schaars en Pepijn Battes van Hulp In Onderwijs (HIO) zien de belangstelling ieder schooljaar toenemen.

De vraag naar georganiseerde begeleiding voor kinderen groeit. En dat komt lang niet alleen doordat ouders steeds hogere eisen aan hun kind stellen, stelt Olaf Kleine Schaars. "Slechts een klein deel van de ouders hoopt dat hun kind met meer begeleiding de theoretische leerweg kan volgen. Maar de belangrijkste reden voor ouders is gebrek aan tijd."

Het is inmiddels een gemêleerd publiek dat een beroep doet op huiswerkbegeleiding van Kleine Schaars en Battes. "Wij zien zeker niet alleen zwakke leerlingen met onvoldoendes." Het huiswerkinstituut bedient een groot publiek met uiteenlopende vragen. Zoals zelfstandig leren werken en plannen.

De leerlingen komen na schooltijd binnen. Voor de een is dat om twaalf uur, de ander komt om drie uur. "We gaan niet alleen in op de leerstof. Wat we kinderen vooral leren is hoe ze efficiënter kunnen leren." Of de aanpak van HIO resultaat heeft weet Kleine Schaars niet. "Hard bewijs leveren is lastig. Wat wij doen, is slecht meetbaar. Van de leerlingen horen we dat het meer rust geeft."

Ouders beheersen lang niet altijd de stof

Ook ouders hebben baat bij de huiswerkbegeleiding. "Als het om taal gaat, beheersen veel ouders lang niet altijd meer de stof. Werken beide ouders, dan ontbreekt het vaak aan tijd om te helpen. Met huiswerkbegeleiding weten ouders zeker dat het huiswerk klaar is als ze thuiskomen. Dat voorkomt conflictsituaties."

Niet dat Olaf en Pepijn nooit tegen conflicten aanlopen. "Leerlingen komen hier niet voor hun plezier. Tuurlijk gaan ze na school liever naar huis. Wel krijgen wij vaak meer gedaan. Puur omdat de afstand tussen ons groter is. Een kind accepteert daardoor meer. Bovendien hebben wij ruime ervaring in de omgang met kinderen die een rugzakje hebben, zoals ADHD of een vorm van autisme."

Kleine Schaars en Battes zijn de huiswerkbegeleiding vijf jaar geleden gestart naast hun reguliere baan in het onderwijs. Van oud-leerlingen kregen ze de vraag om extra ondersteuning. "Met Pepijn ben ik naar het Zuidwesthoek College in Ossendrecht gestapt. De directeur had wel oren naar onze plannen. Inmiddels geven we twee dagen in de week begeleiding aan maximaal zeven kinderen."

Datzelfde doen ze op 't Ravelijn in Steenbergen, eveneens een vmbo-school. Dat ouders vaker voor huiswerkbegeleiding kiezen, ziet Olaf terug in het aantal aanmeldingen. De afgelopen jaren is dat gestegen van vijftig naar tachtig kinderen per week. Kleine Schaars en Battes houden de kosten bewust laag.

Voor iedereen betaalbaar

Waar andere huiswerkinstituten al snel 150 tot 200 euro per maand rekenen, betalen ouders bij HIO 45 euro. "Bijles moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dat is vanaf het begin onze doelstelling geweest. Kinderen van arm en rijk moeten in het onderwijs dezelfde kansen krijgen. Daar staan wij voor."