Inhaalverbod vrachtwagens flink uitgebreid in 2020

Het inhaalverbod voor vrachtverkeer op snelwegen wordt per 1 januari 2020 flink uitgebreid. In Brabant is op tien trajecten het inhaalverbod gewijzigd. Op de meeste plaatsen is een spitsverbod omgezet naar een algeheel verbod om overdag in te halen. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Per 1 januari 2020 is het inhaalverbod op onderstaande trajecten ingesteld of aangepast. De grootste wijzigingen zijn op de A4 bij Bergen op Zoom, op de A2/A59 rondom Den Bosch en op de A50 van Eindhoven naar Oss. Op die trajecten geldt nu een inhaalverbod in de spits, maar vanaf 1 januari is overdag inhalen daar helemaal verboden.

A2 Eindhoven - Den Bosch: van knooppunt Vught naar knooppunt Hintham mogen vrachtwagens overdag niet meer inhalen. Op dit moment is het inhaalverbod daar beperkt tot de spits.



• A4 Bergen op Zoom - Rotterdam: van knooppunt Sabina tot aan knooppunt Hellegatsplein mogen vrachtwagens tijdens de spits niet meer inhalen. Op dat traject geldt op dit moment geen inhaalverbod.



• A4 Bergen op Zoom - Antwerpen: van knooppunt Zoomland tot knooppunt Markiezaat wordt het inhaalverbod opgeheven. Er gold een inhaalverbod voor overdag.



• A4 Bergen op Zoom - Antwerpen: van knooppunt Markiezaat tot Antwerpen mag vrachtverkeer nu altijd inhalen. Vanaf 1 januari geldt hier een inhaalverbod gedurende de spits.

• A50 Eindhoven - Oss: van Son tot knooppunt Paalgraven mag vrachtverkeer straks overdag niet meer inhalen. Nu geldt dat verbod alleen in de spits.

• A58 Tilburg - Eindhoven: van knooppunt Batadorp tot aan Oirschot komt een inhaalverbod voor overdag. Nu geldt een inhaalverbod op dat deel van de A58 alleen in de spits.

• A58 Roosendaal - Breda: het inhaalverbod overdag van knooppunt De Stok tot aan afslag Roosendaal-Oost wordt verder doorgetrokken richting afslag Zegge.

• A59 Den Bosch - Utrecht: van knooppunt Hintham tot knooppunt Empel mogen vrachtwagens overdag niet meer inhalen. Op dit moment is het inhaalverbod daar beperkt tot de spits.

• A59: Den Bosch - Oss: het verbod om overdag in te halen wordt op dit traject uitgebreid. Het verbod geldt nu van afslag Nuland tot knooppunt Paalgraven bij Oss. Per 1 januari geldt het verbod voor nagenoeg het hele traject.

• A67: Eindhoven - Turnhout: op dit traject komt een inhaalverbod voor overdag. Nu geldt er helemaal geen inhaalverbod.

Vier soorten

Elke vijf jaar onderzoekt Rijkswaterstaat of het verbod aangepast moet worden aan de stand van zaken op de weg. De laatste aanpassing van het inhaalverbod vond plaats in 2014.

Er zijn vier soorten inhaalverboden. Het meest uitgebreide verbod is een algeheel inhaalverbod. Iets minder uitgebreid is een inhaalverbod overdag van 06.00 uur ‘s morgens tot 19.00 uur 's avonds. Een spitsverbod is een inhaalverbod tussen 06.00 en 10.00 uur en tussen 15.00 en 19.00 uur en dan is er ook nog het dynamische inhaalverbod. Dat wordt ingesteld als nodig door matrixborden boven de weg.

Colonne

Aanpassingen vinden plaats als het drukker is geworden. Dan kan een inhaalverbod worden ingesteld of een bestaand inhaalverbod worden aangepast. Is de snelweg verbreed naar meer dan twee stroken, dan kan het zijn dat een verbod niet meer nodig is.

Een inhaalverbod voor vrachtverkeer is niet altijd effectief. Als het niet druk is, kan het hinderlijk zijn. Maar als het heel erg druk is, kan door een inhaalverbod juist colonnevorming ontstaan op de rechterrijstrook. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Zonder herijking ontstaat door verandering in intensiteiten een situatie waarbij inhaalverboden niet meer voldoen aan de daarvoor geldende criteria.