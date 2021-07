Informatiepanelen op Fort de Roovere maken het 'levenswerk’ voor Ans van den Berg compleet

De meeste Bergenaren kennen de historie van Fort de Roovere wel. Bezoekers van buitenaf weten vaak niet hoe belangrijk de West-Brabantse Waterlinie is geweest voor onze vrijheid. En daarom de informatiepanelen, een drieluik. Met uitleg over de inundatie, de onderwaterzetting van het gebied rondom het fort. Met ook over de architect, Menno van Coehoorn en de hedendaagse invulling van het fort, met de Mozesbrug en toren Pompejus.