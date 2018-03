Informateur aan de slag in Woensdrecht

HOOGERHEIDE - Arie de Wit keerde zaterdagochtend weer terug op het oude nest in de gemeente Woensdrecht. Ditmaal niet als gemeentesecretaris maar als informateur voor een nieuw te vormen coalitie in de Woensdrechtse gemeenteraad.

De Wit was tot 2003 gemeentesecretaris in de gemeente Woensdrecht. Aansluitend was hij tot 2013 gemeentesecretaris in Waalwijk. ,,De meesten kennen me nog en ik ken nog heel veel politici uit de tijd dat ik in Woensdrecht werkzaam was", vertelde De Wit zaterdagochtend voorafgaande aan de gesprekken met de Woensdrechtse politieke partijen.

Trots

Hij is trots dat hij gevraagd is voor de klus. Raadsgriffier Cees Adriaanse zegt dat De Wit vorig jaar in oktober al benaderd is om informateur te worden. ,,Toen gaf Cees van Liere, oud burgemeester van Putte te kennen niet meer beschikbaar te zijn als informateur. We wilden weer iemand hebben die weet hoe de hazen in Woensdrecht lopen en toen viel meteen de naam van De Wit".

De Wit sprak zaterdag de gehele dag afzonderlijk met afgevaardigden van de zes Woensdrechtse politieke partijen. ,,We gaan de partijprogramma's in hoofdlijnen naast elkaar leggen en de partijen kunnen hun voorkeur uitspreken over welke coalitie ze het liefst willen hebben", zegt De Wit.

Zware taken

Begin volgende week gaat hij in gesprek met de partijen die met elkaar een coalitie willen vormen. De Wit liet zaterdag ook alvast weten dat hij bereid is om formateur te worden. In de gemeente Woensdrecht is het de gewoonte dat de informateur ook aansluitend als formateur wordt aangesteld waardoor de kans groot is dat De Wit ook formateur wordt.

Hij dacht zaterdag alvast vooruit. ,,Woensdrecht staat er in alle opzichten goed voor maar de komende jaren komen er nog zware taken op de gemeentes af en het is daarom belangrijk dat er een sterk college komt.''

Hij noemt onder meer de overheveling van de ruimtelijke inrichting en de gevolgen van het klimaatverdrag. ,,Dat wordt een pittige klus om dit allemaal in goede banen te laten verlopen.''