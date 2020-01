Infoavond voor zij-instromers voortgezet onderwijs en mbo in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Het lerarentekort in het voorgezet onderwijs en het MBO lijkt in een klap opgelost, als je maandagavond rondkijkt in 't Rijks. Maar liefst 200 mensen zijn afgekomen op een informatieve bijeenkomst voor mensen die wel oren hebben naar het beroep van docent.

Het project 'High Potentials voor de klas' is een samenwerking van 't Rijks, Curio, Tilburg University, Fontys en KSE (Etten-Leur) is bedoeld om mensen vanuit allerlei beroepen voor de klas te krijgen, als oplossing voor het nijpende lerarentekort in West-Brabant. De avond wordt aan elkaar gepraat door conrector Marina Croughs van 't Rijks.

Meeloopdagen

Er zijn mogelijkheden voor snuffelstages, meeloopdagen en natuurlijk ook een deeltijd-opleiding in combinatie met een baan in het onderwijs, vertelt zij. Economiedocent Léon Smits maakte 9 jaar geleden zelf de overstap vanuit de detailhandel. ,,Ik wilde iets anders.'' Het is hem goed bevallen: ,,Het contact met de kinderen is het allerbelangrijkst. Dat is waarom ik voor de klas sta.'' Want bij lesgeven gaat het niet alleen om het vak, maar vooral om de leerlingen, wordt steeds weer benadrukt. Het meest nog door leerling Maud Dartee (18) van 't Rijks. ,,De beste docenten gaven me het gevoel dat ik meer ben dan nummer zes op de klasselijst.''

Anneke Kuipers uit Halsteren werkt in de zorg. ,,Mijn hart ligt bij mensen helpen. Ik zou graag leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben.'' Ook de zorg kampt met een nijpend personeelstekort. ,,Maar ik heb op dit moment zóveel taken die niets met de cliënten te maken hebben. Gemotiveerde mensen worden gewoon weggejaagd.''

Carrièreperspectief

Een vrouw uit Bergen op Zoom die haar naam niet wil noemen ‘anders leest mijn directie in de krant dat ik weg wil’ heeft precies dezelfde ervaring, maar dan in het basisonderwijs. ,,Daar is het tekort nog groter én er zijn geen invallers.'' Daarom overweegt ze om als docent Nederlands aan de slag te gaan. ,,Ik snap niet dat er niet meer naar creatieve oplossingen gezocht wordt. Maak de overstap makkelijker voor mensen uit het basisonderwijs, dan bied je ze gelijk een carrièreperspectief. Ik ben eigenlijk best teleurgesteld over wat ik vanavond gehoord heb.''