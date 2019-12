Indrukwekkende herdenking oorlogslachtoffers in Bergen op Zoom is blijvertje: ‘Elk jaar op kerstavond’

Probeer maar eens een parkeerplaats te vinden aan de Ruytershoveweg deze dinsdagmiddag. Tientallen, zo niet honderden auto's, staan even ten oosten achter elkaar opgesteld. Voor de tweede keer organiseert de Rotary Club uit Bergen op Zoom een indrukwekkend eerbetoon aan de gesneuvelde geallieerden op de Brabantse Wal.

,,Ik stond zojuist met tranen in mijn ogen", bekent organisator Joris Völker. ,,Tijdens de Last Post en de daaropvolgende minuut stilte ga je toch over nadenken over de geweldige actie die hier zojuist heeft plaatsgevonden."

Völker vertelt tijdens zijn openingsspeech zijn belangrijkste boodschap: 'Geef het door'. ,,Precies wat de boodschap zegt willen we ook uitdragen. Ikzelf ben van de tweede naoorlogse generatie. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen ook weten wat voor waarde vrijheid voor hen heeft."

Canadese en Britse veteranen aanwezig

Niet alleen inwoners van Bergen op Zoom en de gemeente Woensdrecht zijn naar de begraafplaats even buiten de stad afgereisd. Ook Canadese en Britse veteranen zijn aanwezig bij het tweede eerbetoon. ,,Het doet me wat om te zien dat familieleden van een gesneuvelde Canadese soldaat een eerbetoon kunnen brengen aan hun dierbare. Dat heeft me zeker geraakt. Het indrukwekkende eerbetoon van vorig jaar is wereldwijd opgepikt door internationale media. Via via kwamen er geluiden vanuit Groot-Brittannië en Canada dat ze graag in Bergen op Zoom aanwezig willen zijn."

Ook scholieren van onder meer Steenspil en RSG 't Rijks uit Bergen op Zoom zijn aanwezig op de begraafplaats. Samen met de burgemeesters en wethouders van de genoemde gemeenten zetten zij de eerste van in totaal 2.411 kaarsen. De burgemeester van Woensdrecht heeft op dat moment al enkele ceremonies in zijn kernen achter de rug.