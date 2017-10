Indrukwekkende Allerzielenviering in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een gedeelte van de begraafplaats aan de Mastendreef in Bergen op Zoom was zondagavond tijdens de viering van Allerzielen verlicht met fakkels. Ze stonden langs de paden die over de begraafplaats liepen en vormden de belevingsroute waaraan werd deelgenomen door zo'n 300 mensen die met in hun gedachten bij hun overleden dierbaren waren.

De viering was opgezet door de werkgroep Allerzielen die traditiegetrouw in de periode rond Allerzielen allerlei activiteiten houdt om de herinnering aan de overledenen levend te houden. De viering begon met een herdenkingsbijeenkomst in de aula van crematorium Zoomstede die door 200 personen werd bijgewoond. Ondertussen waren op de begraafplaats al een honderdtal mensen die alleen voor de belevingsroute waren gekomen.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst die gepresenteerd werd door Marjeet Verbeek werden er twee gedichten voorgelezen, werden er liedjes gezongen door Mireille Matthijssen en vertelde Dianne Proost-Tange haar ervaringsverhaal. Iedereen kreeg daarna een routebeschrijving van de belevingsroute en een waxinelichtje. Op de belevingsroute kon er op 12 plaatsen in gedachten worden stilgestaan bij het verlies van een dierbare. In de lichttunnel werden kaartjes met teksten en foto's opgehangen en in de vijver dreven kleine verlichte bootjes die waren voorzien een tekst die op een gekleurd lint was geschreven.