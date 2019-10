Indrukwekkend spektakel Supersum na drie jaar voorbereiding eindelijk te zien

Laat het ons weten Burenover­last loopt spuigaten uit. Wat ervaart of vindt u ervan?

17:01 ETTEN-LEUR - Huurders die ernstige overlast veroorzaken voor hun buren en andere wijkbewoners. Het probleem is bijna niet meer in de hand te houden en kan niet worden opgelost door de corporatie of haar huurders, zegt directeur Tonny van de Ven van Alwel, een corporatie met meer dan 20.000 woningen in Breda, Etten-Leur en Roosendaal.