Indringende portretten van Oekraïense vluchtelingen in het Markiezenhof

BERGEN OP ZOOM - De portretten zijn indringend en vertellen het verhaal van de Oekraïense vluchtelingen in de stad. De expositie The Hero in You is tot het eind van het jaar in de Geheimengalerie van het Markiezenhof te zien is.

De Bergse kunstenaar Annemarieke van Peppen noemt het een beste plek om de portretten te laten zien. ,,Dit is een lelijk geheim. Het gaat over menselijke leed, maar ook over een culturele genocide die aan de gang is.’’

Wethouder Letty Demmers noemde de opening van de tentoonstelling in het Bergse stadspaleis een speciaal moment. ,,We voelen de ontroering allemaal, met elkaar.’’

Kunst als verbindende factor

Ruim een jaar geleden streken de eerste vluchtelingen uit de Oekraïne neer in de stad. Ze vonden een tijdelijk thuis in het voormalige woonzorgcentrum Avondvrede, het gebouw waar Van Peppen haar atelier heeft. Van het een kwam het ander. ,,Kunst is een belangrijke verbindende factor’’, zei Demmers.

The Hero in You groeide uit tot een kunstevenement, ontstaan uit de behoefte om oorlogsverhalen uit verschillende perspectieven te delen. De ervaringen van de vluchtelingen werden gekoppeld aan die van de vrijwilligers die hen de helpende hand boden.

Quote De portretten geven een gezicht aan wat daar gebeurd is Letty Demmers, wethouder

Heldendom in de kleine dingen

Het heldendom zit volgens Demmers in kleine dingen. ,,We moeten elkaar oprecht in de ogen kijken. De portretten geven een gezicht aan wat daar gebeurd is.’’

Van Peppen noemde de bijeenkomst emotioneel. In een jaar tijd is er iets heel moois ontstaan. ,,We zijn een team geworden. Kunstenaars willen altijd een verhaal vertellen.’’

Eerder was er al een vlaggenparade en een tijdelijke expositie bij Bruijs Jachtbouw. Een deel van die werken is nu te zien in het Markiezenhof. Ter gelegenheid van de expositie is er ook een boek verschenen. Demmers ontving het eerste exemplaar, gesigneerd door de deelnemende kunstenaars.

Wethouder Letty Demmers (links) ontving het eerste exemplaar van een boek dat ter gelegenheid van de expositie verscheen.

Volledig scherm © Pix4Profs / Peter van Trijen