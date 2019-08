Indische herdenking in Bergen op Zoom: ‘De mens is geneigd te vergeten’

Zelf vertelde De Jongh Swemer in het kort over zijn eigen ervaringen in Japanse burgerkampen, van Ambon tot Celebes. Volgend jaar, bij de 75e viering van de capitulatie van Japan, moeten al die verhalen zijn gebundeld. ,,Niet enkel verhalen over alle wreedheden en ontberingen. Ook de positieve dingen moeten aan bod komen. Het gaat vooral over verzoening.’' Sinds 1988 heeft de Indische gemeenschap haar eigen monument, in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Henk Beijen, organisator van de jaarlijkse herdenking in Moermont, noemde het belangrijk om een eigen plek te hebben.