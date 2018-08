Indie Herdenking in Residentie Moermont

Opa

Beijen: ,,Mijn opa was pro-Nederland en zette Nederlandse vlaggetjes voor het raam. Wij werden Europees opgevoed. Ons huis werd beschoten en besmeurd. Ik ben een jaar niet school gegaan. Indië ben ik altijd in mijn hart blijven dragen." Freek Derwort (84) heeft de Japanse bezetting aan den lijve ondervonden. ,,Als kind moest ik samen met mijn broer van de Japanners latrines schoonmaken. Later tijdens de Bersiap (onafhankelijks oorlog) ben ik drie jaar bij de Gouverments Marine geweest. Toen we naar Nederland kwamen zijn we opgevangen in Valkenburg. Over Nederland hebben we nooit geklaagd. Ik heb zelf altijd de Indië Herdenking in stilte herdacht." De aardbeving op Lombok zegt hij nauwlettend te volgen. Drie keer is hij daar op vakantie geweest.