Incident Ossendrecht: ‘Als er nu niets verandert is Sander Klap voor niets gestorven’

Anderhalf jaar lang hebben ze hun mond gehouden. Hoopten ze dat de legertop zelf de onderste steen boven zou willen halen over hoe het zo gruwelijk mis kon gaan in het schiethuis in Ossendrecht. Hadden ze hoge verwachtingen van het Openbaar Ministerie. Maar nu er al maanden geen beweging is in het onderzoek, vinden vijf militairen het tijd voor actie. Zaterdag kondigden ze aan aangifte te doen tegen het ministerie van Defensie wegens ‘dood door schuld’. Een unieke stap. ,,Onze grootste frustratie is dat de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, de dans lijken te ontspringen. Dat mag niet gebeuren’’, zegt een van de vijf aangevers namens hen allemaal.



Dinsdag 22 maart 2016 is een zwarte dag in de historie van het Korps Commando Troepen. De best getrainde eenheid van het Nederlandse leger verliest bijna nooit een collega. En al helemaal niet tijdens een oefening. Toch is dat precies wat er gebeurt in een oefencomplex in Ossendrecht. De commando’s trainen er hoe ze een huis moeten zuiveren. Een van hen schiet op een foto van de denkbeeldige tegenstander. De kogel gaat dwars door de wand van vinyl, Sander Klap wordt dodelijk getroffen.

Verdachte

Het ongeval hakt erin bij het elitekorps. Militairen die bij de schietoefening aanwezig zijn, worden zelfs enige tijd aangemerkt als verdachte. Tot hun grote opluchting concludeert het OM dat hen geen blaam treft. Het is het schiethuis dat niet aan de eisen voldoet. Ook met de veiligheidsprocedures blijkt van alles mis.



De Onderzoeksraad voor Veiligheid schrijft een rapport over het dodelijke incident. De conclusies zijn vernietigend voor Defensie, net zoals bij het rapport van vorige week over het mortierongeluk in Mali. Over dat incident, waarbij twee militairen omkwamen, struikelt mogelijk vandaag minister Hennis.

Niets

De vijf commando's hadden lang de hoop dat na harde oordeel van de Onderzoeksraad over de dood van hun collega ook iets zou gebeuren. Dat Defensie actie zou ondernemen en verbeteringen zou doorvoeren. ,,Maar sindsdien is het stil’’, zegt een van de vijf commando’s die de aangifte in gang hebben gezet. De trainingen in het schiethuis werden opgeschort, maar over de zoektocht naar wie hier in gebreke is gebleven, horen ze maar niets. ,,We hadden gehoopt dat het OM zou doorpakken. Maar ook die doen niets. Dat mogen we niet laten gebeuren. Als er niets verandert, is deze jongen voor niets gestorven.’’



Het dodelijk ongeval is voor de commando’s de spreekwoordelijke druppel in de slechte omstandigheden waarin ze hun werk moeten doen. Een eigen schiethuis is al jaren de vurige wens van het korps, maar ook na het ongeval heeft dit bij de legertop nog altijd niet de hoogste prioriteit.

Versleten

Wapens zijn oud en versleten. Er ontstaan scheuren in pistolen, shotguns splijten open, dempers geven storingen, wapens worden afgekeurd wegens een tekort aan reserveonderdelen. Er is te weinig nachtzichtapparatuur en radio’s zijn zo oud en storingsgevoelig zijn dat ze de helft van de tijd uitvallen.



,,Met die spullen zitten onze collega’s nu dus in Irak de peshmerga te trainen’’, zegt de commando. Islamitische Staat was volgens hem op enig moment zelfs beter uitgerust dan de Nederlandse militairen. Zij hadden ontdekt hoe ze onder drones bommen konden hangen om daarmee een aanval uit te voeren. Iets dat bij de Franse commando’s daadwerkelijk is gebeurd. Inmiddels hebben de Nederlandse commando’s ook drones. ,,Maar de eerste exemplaren hebben ze op een markt in Erbil moeten kopen.’’

Zorgen

De elitesoldaten proberen er in het missiegebied het beste van te maken. Maar de collega’s op de kazerne in Roosendaal maken zich steeds meer zorgen over hun veiligheid ter plaatse. Zeker nu sinds kort het luchtruim boven Irak is gesloten en er een conflictsituatie zou kunnen ontstaan tussen groeperingen die de macht willen grijpen in delen van het voormalige kalifaat. ,,Als ze nu in de problemen komen met hun onbetrouwbare radio’s en slechte wapens, dan kunnen ze zichzelf niet eens verdedigen. Dan zijn ze afhankelijk van de Amerikanen om er weer veilig uit te komen.’’



Het is precies de reden waarom de commando’s overwegen naar de rechter te stappen om te eisen dat de missie in Irak wordt afgebroken. Want het vertrouwen dat de politiek of de militaire top in actie komt, is ver te zoeken.

Pappen en nathouden

Bij Defensie hangt volgens de militairen al jaren een cultuur van ‘pappen en nathouden’. ,,Wie vecht tegen misstanden op de werkvloer weet dat zijn carrière over is. Die mensen worden op een zijspoor gezet. Commandanten kijken dus wel uit om al te kritisch te zijn. En zo denkt iedereen erover, hoog in de organisatie.’’



De frustraties op de werkvloer zijn zo hoog opgelopen dat tal van collega’s opstappen. Vorig jaar vertrokken er volgens hem 35 commando’s. Dit jaar staat de teller op meer dan 30. Onder hen veel instructeurs en hoofdinstructeurs. Dat leidt ertoe dat pelotons vastlopen met oefeningen. ,,Er zijn jongens die nu nog liever als supermarktmanager aan de slag gaan dan dat ze bij ons blijven werken. Zover zijn we al’’, zegt de commando. ,,Er moet nu echt iets gebeuren.’’