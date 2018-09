Inbreker stak met schroevendraaier: 'Was zelfverdediging'

De 41-jarige verdachte die donderdag moest voorkomen vond dat er sprake was van zelfverdediging, zo liet hij via zijn advocaat aan de rechter weten. Zelf was hij namelijk niet naar de rechtbank gekomen. Veel werd er niet verteld over die bange nacht voor de twee Bergenaren. Die zullen mogelijk nog als getuigen worden opgeroepen en daarom wilde advocate Susan Koster niets inhoudelijks over de afgelegde verklaringen vertellen.

Volgens officier van justitie Lucienne den Braber, die wel iets kwijt wilde over wat er is verklaard, hadden de bewoners zelf op zeker moment een balletjespistool in handen. Mogelijk gebruikt de verdachte dat als motief om stekende bewegingen naar de man te maken met de schroevendraaier. ,,We dachten dat dat er niemand thuis was'', heeft de 41-jarige verdachte in elk geval een poging diefstal bekend. ,,We wilden spullen stelen, het was niet de bedoeling dat er mensen zouden zijn.''